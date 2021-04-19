За информационной кампанией против РФ стоят США - Захарова
Вашингтон стоит за информационной кампанией против России, все это делается, чтобы отвлечь от накопившихся в западных странах проблем.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".
"Что касается Чехии, нужно прекрасно понимать, что такого количества проблем, которые накопились в странах Европейского союза и вообще на Западе сейчас более чем достаточно. Предостаточно. Необходимо срочно предпринимать какие-то меры информационно-политического характера, чтобы эти проблемы прикрывать", - сказала дипломат.
Она отметила, что Россия - это тот обкатанный инструмент, тот введенный в оборот, так сказать, тезис, к которому прибегают в подобных случаях: "Конечно, за этим стоят США, безусловно. Страна, которая руководит всем в НАТО, страна, которая задает тональность вот этому западному мейнстриму".
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