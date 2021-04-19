Премьер Чехии заявил, что отчет о взрывах в Врбетице не может быть опубликован

Отчет Службы безопасности и информации Чехии (выполняет роль контрразведки) о взрывах на складах боеприпасов в деревне Врбетице на востоке республики в 2014 году, к которому, как утверждают чешские власти, причастны российские спецслужбы, не будет опубликован.

Об этом заявил в понедельник журналистам премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Отчет [контрразведки] о взрывах в Врбетице не может быть опубликован", - сказал Бабиш. Днем ранее чешский премьер заявлял, что этот отчет будет рассекречен и представлен общественности.

По его словам, эти взрывы не были актом государственного терроризма. "Это не был акт государственного терроризма. Россия не напала на Чехию. Это было нападение на товар, который предназначался для болгарского торговца [оружием], который затем, наверное, хотел продать его", - сказал он.