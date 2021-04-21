При сходе поезда с рельсов в Египте погибли 23 человека

Генеральная прокуратура Египта обнародовала доклад, согласно которому число погибших в железнодорожной аварии 18 апреля составляет 23 человека, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее министерство здравоохранения Египта заявляло, что жертвами схода поезда с рельсов в египетской провинции Кальюбия к северу от Каира стали 11 человек, 98 получили ранения.

Согласно заявлению генпрокуратуры, "несколько вагонов поезда №949 сошли с рельсов, когда он ехал в районе Бенха в провинции Кальюбия, что привело к гибели 23 человек, еще 139 пострадали".

В заявлении говорится, что советник генерального прокурора приказал арестовать 23 человека, причастных к железнодорожной аварии. Они обвиняются в халатности и нарушении законов, а также недобросовестном использовании государственных средств и подделке официальных документов.

Ранее сообщалось, что после аварии, которая является не первым подобным инцидентом в Египте, власти арабской республики провели масштабные перестановки среди руководства Национального управления железных дорог. Также перестановки коснулись и других ведущих должностей в государственных компаниях, связанных с железнодорожной отраслью, в особенности проводящих ремонт и обслуживание железных дорог, а также занимающихся другими инфраструктурными проектами.

В конце марта два поезда столкнулись на участке пути в городе Тахта провинции Сохаг. Египетские железные дороги заявили, что пассажирский поезд, в который врезался следовавший за ним состав, резко остановился перед аварией из-за того, что кто-то дернул стоп-краны. Вследствие аварии с рельсов сошли и перевернулись два вагона остановившегося поезда, а также локомотив и вагон врезавшегося состава. Жертвами столкновения стали 19 человек, пострадали 185. Генеральная прокуратура Египта выявила, что машинист одного из составов и его помощник отсутствовали на своих рабочих местах - в кабине локомотива в момент инцидента.