Девять детей пострадали в перестрелке на дне рождения ребенка в США

По меньшей мере девять детей получили травмы в результате перестрелки, которая произошла на праздновании дня рождения 12-летнего мальчика в американском штате Луизиана.

Инцидент произошел вечером 17 апреля в Лапласе, неподалеку от Нового Орлеана. Правоохранителям сообщили о стрельбе в приходе Святого Иоанна Крестителя, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По прибытии на место происшествия полиция обнаружила несколько человек застреленными. Предположительно, во время празднования дня рождения ребенка произошла словесная перепалка, которая переросла в драку с применением оружия.

Как уточнил шериф, в результате происшествия девять детей получили травмы. Пострадавших госпитализировали. В настоящее время семеро из них уже выписаны после лечения, а еще двое продолжают оставаться в больнице. Их состояние оценивается как стабильное.

Известно, что 14-летнего подростка ранили в голову, 12-летний парень получил ранения обеих ног, а 16-летний мальчик попал в больницу с травмой живота. Также травмы получили еще несколько подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

По данным местных властей, около 60 молодых людей были на вечеринке по случаю дня рождения 12-летнего мальчика. В какой-то момент между двумя группами подростков, которые постоянно враждуют между собой, начался спор. В конечном итоге конфликт уладить дети не смогли и началась перестрелка.

Никто из присутствующих на вечеринке, по данным издания, не дал показаний о произошедшем и не подтвердил факт конфликта со стрельбой. По факту случившегося не было произведено никаких арестов. По данным американской полиции, в ходе перестрелки было произведено по меньшей мере два выстрела.