В Германии обнаружили крупный клад с оружием

Немецкие археологи из Региональной ассоциации Вестфалия-Липпе (LWL) обнаружили полторы сотни редких предметов оружия железного века.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, клад, найденный на месте раскопок древнего городища на западе Германии, является одним из крупнейших арсеналов того времени, сообщает Live Science.

В числе находок 40 копий и их наконечников, мечи, фрагменты щитов, три серебряные монеты, бронзовые украшения, часть лошадиной упряжи для управления боевой колесницей, а также несколько костей. По словам представителя археологической группы, примечательно, что часть оружия была намеренно погнута. Ученые предполагают, что таким образом воины железного века приводили в негодность мечи проигравшего противника и праздновали свою победу.

О том, что на месте древнего городища в Западной Германии может покоиться уникальный клад, ученые догадались еще несколько десятилетий назад. В 1950-х годах в этой местности в ходе строительства павильона были обнаружены два меча и несколько наконечников копий. Однако раскопки пришлось отложить. К ним вернулись лишь в 2013 году, чтобы провести тщательные исследования.

Городище расположено на горе Вильценберг высотой 658 метров. Это место люди заселили примерно в 300 году до нашей эры. Стены древнего поселения сохранились до настоящего времени, благодаря чему местность привлекает путешественников и паломников.