В Мексике наркокартель сбросил взрывчатку на полицейских

Члены наркокартеля использовали беспилотники, чтобы сбросить взрывчатку на полицейских в мексиканском штате Мичоакан.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает BBC News.

Атака произошла 20 апреля в городе Агилилья. В результате нападения двух офицеров ранили. Отмечается, что они были направлены на расчистку дорог, заблокированных криминальными силами.

Власти Мексики предполагают, что за нападением стоит Картель Нового поколения Халиско (CJNG) - крупная преступная группировка, основанная в 2009 году. Ее считают причастной, поскольку в августе 2020 года два похожих беспилотника были обнаружены в машине членов банды. К дронам прикрепили контейнеры со взрывчатым веществом и шаровыми подшипниками. Эксперты заявили, что найденные устройства могли дистанционно атаковать цель и наносить смертельный ущерб.

CJNG ведет активную войну с силами безопасности Мексики, а также борется с другими криминальными организациями за контроль над крупными городами штата Халиско. В частности, ранее смертельные схватки картеля с конкурирующим объединением "Ла Ресистенция" вынудили сотни жителей Агилильи в страхе покинуть город. В апреле в этом регионе также обнаружили восемь изуродованных тел жертв криминального противостояния.

Агилилья - место рождения лидера CJNG Немесио Осегуэра Сервантеса, известного как Эль Менчо. Он находится в международном розыске, за любую полезную информацию о нем Управление по борьбе с наркотиками США предлагает вознаграждение в размере 10 миллионов долларов. По мнению мексиканских властей, последние вспышки агрессии со стороны криминальных сил спровоцировала экстрадиция сына Эль Менчо в США. Там его обвиняют в незаконном обороте наркотиков.