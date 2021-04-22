https://news.day.az/world/1336119.html В МИД России вызвали замруководителя посольства США
В МИД России вызвали замруководителя посольства США
В МИД России в среду вызван заместитель руководителя посольства США.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в МИД РФ.
"Сегодня в МИД вызван зам руководителя американского посольства", - сказали в российском МИД.
Каких-либо деталей к сказанному в ведомстве не добавили.
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