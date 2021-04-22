В МИД России вызвали замруководителя посольства США

В МИД России в среду вызван заместитель руководителя посольства США.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили журналистам в МИД РФ.

"Сегодня в МИД вызван зам руководителя американского посольства", - сказали в российском МИД.

Каких-либо деталей к сказанному в ведомстве не добавили.