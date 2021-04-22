Украина попросила у США помощи в радиоэлектронной борьбе с Россией

Украина попросила у США помощи в приобретении средств радиоэлектронной борьбы для противостояния России.

Об этом в интервью Reuters сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает Day.Az со ссылкой на АиФ.

Министр пояснил, что соответствующую просьбу он озвучил на встрече с госсекретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном на минувшей неделе.

По словам Кулебы, средства радиоэлектронной борьбы нужны Киеву для того, чтобы "противостоять способности России блокировать украинские коммуникации".