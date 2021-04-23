США задумали ограничить продажу оружия Саудовской Аравии
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, предполагающий ограничение продажи вооружений Саудовской Аравии. Об этом сообщает The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Отмечается, что документ связан с убийством саудовского журналиста Джемаля Хашкуджи. Законопроект поддержали 350 законодателей, против проголосовал 71 человек.
В документе говорится о приостановке продажи королевству некоторых вооружений до тех пор, пока власти Соединенных Штатов не смогут с уверенностью сказать, что саудовская администрация не репрессирует диссидентов и не осуществляет произвольных задержаний иностранных граждан. Теперь законопроект должен быть одобрен в Сенате.
В феврале Госдепартамент ввел ограничения в отношении 76 граждан королевства, которых Вашингтон считает причастными к убийству журналиста Джамаля Хашкуджи в 2018 году, а также преследованию других диссидентов за границей.
Хашкуджи бесследно исчез 2 октября 2018 года после визита в саудовское генконсульство в Стамбуле. Журналист направился туда для получения документов, которые помогли бы ему оформить развод и вступить в брак с турчанкой. Турецкие СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных и следственных органах сообщали, что у властей есть подтверждение того, что Хашкуджи жестоко пытали в здании консульства, а затем убили.
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