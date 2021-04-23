Дмитрий Медведев рассказал о новой тактике США

"США выбрали двойственный подход в отношениях в Россией".

Как передает Day.Az, об этом написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости.

"Новая же тактика американской администрации - одной рукой сигнализировать о необходимости диалога, а другой увеличивать давление", - отметил он.

США 15 апреля ввели очередные санкции против России. Они коснулись 32 человек и организаций, а также первичной покупки гособлигаций. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.