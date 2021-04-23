https://news.day.az/world/1336488.html Дмитрий Медведев рассказал о новой тактике США
Дмитрий Медведев рассказал о новой тактике США
"США выбрали двойственный подход в отношениях в Россией".
Как передает Day.Az, об этом написал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в статье для РИА Новости.
"Новая же тактика американской администрации - одной рукой сигнализировать о необходимости диалога, а другой увеличивать давление", - отметил он.
США 15 апреля ввели очередные санкции против России. Они коснулись 32 человек и организаций, а также первичной покупки гособлигаций. Кроме того, Вашингтон заявил, что высылает из страны десять сотрудников российской дипмиссии.
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