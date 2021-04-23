В Турции произошло землетрясение

В Эгейском море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Day.Az.

Согласно сообщению, подземные толчки были зафиксированы в 22:49 по местному времени у берегов района Датча провинции Мугла.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков был расположен на глубине 7,08 км.