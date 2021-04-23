https://news.day.az/world/1336535.html В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
В Эгейском море у берегов Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2, сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), передает Day.Az.
Согласно сообщению, подземные толчки были зафиксированы в 22:49 по местному времени у берегов района Датча провинции Мугла.
Уточняется, что эпицентр подземных толчков был расположен на глубине 7,08 км.
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