Илон Маск предложил построить базу на Луне и город на Марсе

Человечество должно создать на Луне постоянно обитаемую базу, а впоследствии - город на Марсе. Такое мнение высказал в пятницу глава американской компании SpaceX Илон Маск на пресс-конференции после запуска созданного им пилотируемого космического корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы слишком долго не были на Луне. Мы должны вернуться туда и построить постоянную базу на Луне, - сказал он. - Я говорю о постоянно обитаемой базе. А потом - город на Марсе. Человечество станет космическим видом, обитателями многих планет, а не одной".

Маск также выразил мнение, что планы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по возвращению на Луну в 2024 году вполне реализуемы. "Я думаю, что это реально, это вполне можно сделать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis ("Артемида"). На заключительном этапе реализации проекта NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году. Впрочем, в агентстве признавали, что эти сроки могут сдвинуться.