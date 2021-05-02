В Турции создана Ассоциация тюркских бизнесменов мира

В турецкой Анкаре создана Ассоциация тюркских бизнесменов мира (DTÜRK).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, организацией будет руководить бизнесмен Генджехан Тунай.

Согласно информации, целью создания ассоциации является развитие 350-миллионного тюркского мира в новой реальности и превращение его в новый центр притяжения и экономическую базу путем развития сотрудничества.

DTURK нацелена на сотрудничество с бизнесменами Турции, тюркского мира и других стран в рамках современных общечеловеческих ценностей.

Президент Ассоциации тюркских бизнесменов мира охарактеризовал основные цели и задачи организации следующим образом:

- объединить и развить многостороннее сотрудничество между тюркоязычными странами и связанными с ними сообществами, создать совет сотрудничества, максимально используя исторический и культурный опыт тюркского мира;

- проявляя уважение к современным общечеловеческим ценностям, развивать солидарность сотрудничества с турецкими бизнесменами, особенно в тюркском мире и других странах.

"Мы стремимся внести свой вклад в формирование национальной экономической политики и устойчивое развитие региона, максимально используя региональный и отраслевой потенциал в экономическом и социальном развитии нашей страны и оценивая возможности для технологий и инноваций", - подчеркнул Генджехан Тунай.