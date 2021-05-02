В Таджикистане оценили ситуацию на границе с Кыргызстаном

Ситуация в районах Таджикистана, где ранее произошел пограничный конфликт с Кыргызстаном, сейчас спокойная.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в мэрии города Исфара.

"Обстановка в зоне вооруженного конфликта 28-30 апреля на таджикско-киргизской границе сейчас спокойная", - сказал собеседник агентства.

По его словам, утром 2 мая дорога Худжанд - Исфара была открыта для движения, и жители таджикских анклавов Чоркух и Ворух могли по ней спокойно проезжать.

"Представители исфаринской администрации встретились с местным населением и проведали в больнице раненых", - сказал он. По его данным, в анклаве Ворух и селах Ходжа Аъло и Сомониен поврежденная линия электропередачи частично восстановлена, и спустя два дня в домах местных жителей вновь появилась электроэнергия.

В пресс-службе также сообщили, что днем в воскресенье правительственная делегация в составе главы Госкомитета нацбезопасности Таджикистана Саймумина Ятимова, руководителя Согдийской области Раджаббоя Ахмадзода, министра транспорта Азима Иброхима провела встречу с населением Воруха в местном дворце культуры, а также ознакомилась с ситуацией в приграничных селах.

"На данный момент мы полностью отвели войска от границы. Вооруженный конфликт на границе завершен, теперь мы должны шаг за шагом выполнить все пункты подписанного соглашения и поставить точку в пограничном вопросе между Таджикистаном и Кыргызстаном. Наша основная цель - призвать людей к мирному сосуществованию. Все, что случилось, прошло. Сегодня мы должны попытаться сделать так, чтобы люди жили в мире и взаимопонимании", - приводит пресс-служба слова Ятимова.

Конфликт местных жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 50 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля. Все военные Таджикистана покинули киргизскую территорию 1 мая.