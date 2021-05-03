Число умерших от коронавируса в России превысило 111 тыс. человек

В России за последние сутки коронавирусом (COVID-19) заразились еще 8 489 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 4 831 744.

За последние сутки от коронавируса умерли 336 человек. Число умерших от коронавируса достигло 111 198.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия занимает шестое место в мире после США, Индии, Бразилии, Франции и Турции.