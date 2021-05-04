Греческие журналисты объявили 24-часовую забастовку

Профсоюзы журналистов и сотрудников средств массовой информации Греции проводят 4 мая 24-часовую забастовку в связи с 1 мая - международным днём памяти о борьбе трудящихся за коллективные и личные права, социальную справедливость и мир, здоровье и безопасность. Решение о забастовке принял крупнейший журналистский профсоюз - Союз редакторов ежедневных афинских газет ESIEA и сотрудничающие с ним ассоциации, передает Day.Az со ссылкой на forbes.kz.

Поскольку Первомай пришёлся на нерабочий день - Великую субботу, первомайские акции трудящихся были перенесены.

Решением министра труда и социальных дел обязательный выходной 1 мая перенесен на вторник, 4 мая.

С шести утра 4 мая забастовка началась в большинстве средств массовой информации - печати, радио, интернета, в государственном и частном секторе, на общественном греческом телевидении ERT, в Афинском агентстве новостей АМНА, муниципальных радиостанциях, в генеральном секретариате информации и коммуникаций, пресс-службах министерств и ведомств.

Исключение сделано для журналистов, освещающих забастовку и информацию министерства здравоохранения о пандемии.

"Празднование этого Первомая приходится на беспрецедентное глобальное время пандемии и кризиса в области здравоохранения, которое используется как повод для того, чтобы поставить под сомнение наши коллективные права, наше рабочее время, наше трудовое достоинство. Фактически в это время готовится новый удар по трудовым правам с антирабочим законопроектом, который включает отмену 8-часового рабочего дня, нападение на профсоюзное движение, дальнейшую криминализацию профсоюзных действий и забастовок", - говорится в постановлении руководства ESIEA.



Профсоюз заявляет, что повседневная борьба за объективную и достоверную информацию граждан была и остается более сложной, но и более необходимой, чем когда-либо.

Профсоюз требует стабильной и полноценной работы для всех с равными правами, достойной зарплаты и пенсии, бесплатного государственного здравоохранения и медицинского обслуживания, действенные меры по борьбе с безработицей, восстановления системы коллективных переговоров и соблюдение обязательств работодателей по подготовке и подписанию коллективных трудовых договоров, свободные действий профсоюзов, без вмешательства государства и работодателя в осуществление коллективных прав работников.

Во вторник забастовку проводит также крупнейший профсоюз работников частного сектора GSEE - Всеобщая конфедерация трудящихся Греции.

В этот день планируется одна крупная забастовка работников линии наземного метро. Автобусы и подземка будут работать с 9 утра до 9 вечера.

"Первомай - день забастовки, а не праздник!" - говорится в заявлении конфедерации.

Демонстрации GSEE не собирается проводить.