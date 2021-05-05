Российский блогер умер после 40 дней голодания
Российский блогер Виталий Выграновский умер после 40-дневного голодания.
Как передает Day.Az, об этом сообщает НТВ.
Мужчина вел канал на YouTube, где утверждал, что планирует продержаться 40 дней без еды и воды.
Выграновский начал эксперимент в марте в Москве. На десятый день ему стало плохо, его начала "раздражать атмосфера города", поэтому он уехал в Абхазию и продолжил голодать. По его словам, на двадцатый день он почувствовал "полное очищение". При этом блогер сообщил, что он похудел и у него нет больше сил на физическую активность. Выграновский продолжил эксперимент и на 35-й день, несмотря на то, что ощущал "предсмертное состояние".
"Ну как путь прошел? Это была просто игра, которую я принял. Очень интересно. Ушли паразиты, нет тяги к еде. Тело полностью обновилось, каждая клеточка", - сказал он.
Позднее его знакомые написали в социальных сетях, что Выграновский умер "на выходе из сухого голодания". Точная причина смерти мужчины пока неизвестна.
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