20 погибших: кадры с места обрушения метромоста в Мехико

В результате обрушения метромоста в мексиканской столице погибли 20 человек, еще 49 были госпитализированы, передает Reuters. Инцидент произошел на 12-й линии метрополитена Мехико в районе станции Оливос, по мосту в момент обрушения двигался поезд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по крайней мере два вагона состава упали вниз вместе с конструкциями моста, под ними оказались автомобили.