https://news.day.az/world/1339746.html Торнадо в США - есть жертвы
Торнадо в США - есть жертвы
В США торнадо унес жизнь двух человек. Трагедия произошла в пригороде Атланты, а также в округе Хьюстон, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Гибель одного из мужчин произошла из-за рухнувшего на автомобиль дерева. Второй мужчина также погиб из-за упавшего под напором ветра дерева. Отметим, что торнадо повалил множество деревьев, оказались повреждены здания, в некоторых районах отключено электричество, передает газета "Ю-эс-эй тудей".
На территории Джорджии наблюдается подтопление улиц. Информации о других пострадавших не поступало.
В марте нынешнего года в результате торнадо в штате Алабама погибли пять человек.
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