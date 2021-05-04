Торнадо в США

В США торнадо унес жизнь двух человек. Трагедия произошла в пригороде Атланты, а также в округе Хьюстон, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Гибель одного из мужчин произошла из-за рухнувшего на автомобиль дерева. Второй мужчина также погиб из-за упавшего под напором ветра дерева. Отметим, что торнадо повалил множество деревьев, оказались повреждены здания, в некоторых районах отключено электричество, передает газета "Ю-эс-эй тудей".

На территории Джорджии наблюдается подтопление улиц. Информации о других пострадавших не поступало.

В марте нынешнего года в результате торнадо в штате Алабама погибли пять человек.