Оппозиция Чехии после сообщений о «торге» с Россией призвала главу МВД уйти в отставку

Лидер ведущей чешской оппозиционной Гражданской демократической партии Ян Фиала заявил, что после публикации в СМИ информации о намерениях чешской стороны договориться с Россией до публичного обвинения в причастности к взрывам на оружейном складе во Врбетице в 2014 году глава МВД Ян Гамачек должен уйти в отставку. Об этом он пишет у себя в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Глава МВД Ян Гамачек всерьез подозревается в том, что хотел продать нашу национальную безопасность за миллион доз неодобренной (в ЕС) вакцины. Это невероятно, таким способом поставить под угрозу нашу безопасность, кредит доверия и опуститься до такого отвратительного торга. Ян Гамачек должен немедленно подать в отставку", - написал он.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что убедил министра юстиции страны Марию Бенешову в существовании единственной версии происшествия со взрывами в Врбетице.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.