Блинкен заявил, что США выступают против "Северного потока - 2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Лондоне с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что американская администрация выступает решительно против строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Госдепартамента, передает ТАСС.

"Госсекретарь заявил, что администрация США выступает решительно против газопровода "Северный поток - 2". Госсекретарь и глава МИД подчеркнули важность трансатлантического партнерства перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана", - отмечается в тексте.