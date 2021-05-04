https://news.day.az/world/1339926.html Блинкен заявил, что США выступают против "Северного потока - 2"
Блинкен заявил, что США выступают против "Северного потока - 2"
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи в Лондоне с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил, что американская администрация выступает решительно против строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы Госдепартамента, передает ТАСС.
"Госсекретарь заявил, что администрация США выступает решительно против газопровода "Северный поток - 2". Госсекретарь и глава МИД подчеркнули важность трансатлантического партнерства перед лицом дестабилизирующей деятельности России, Китая и Ирана", - отмечается в тексте.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре