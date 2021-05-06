https://news.day.az/world/1340381.html В Грузии за сутки выявили 1806 новых случаев заражения коронавирусом
В Грузии за сутки выявили 1806 новых случаев заражения коронавирусом
За последние сутки в Грузии выявлено 1806 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 20 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.
Число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 317 719, число умерших - 4227.
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