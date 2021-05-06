В Грузии за сутки выявили 1806 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Грузии выявлено 1806 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 20 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на специальном сайте, созданном правительством Грузии в рамках борьбы с коронавирусом.

Число инфицированных коронавирусом в соседней стране достигло 317 719, число умерших - 4227.