В ЕС заявили, что распределили по странам-членам 200 млн доз вакцин

Евросоюз распределил по входящим в его состав странам около 200 млн доз вакцин от коронавируса, в то время как Россия и Китай далеки от этого результата. С таким утверждением выступила в четверг глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На сегодняшний день около 200 млн доз распределены на территории Евросоюза. Этого достаточно для того, чтобы половина взрослого населения получила одну дозу вакцины. Ни Россия, ни Китай даже близко не подошли к такому результату", - сказала она.

Кроме того, глава ЕК отметила, что ЕС является главным экспортером препаратов от коронавируса в мире. Она призвала остальные государства, производящие вакцины, экспортировать их в нуждающиеся страны.