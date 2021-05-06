https://news.day.az/world/1340483.html Мощный взрыв в Сирии, пострадали пятеро детей
Мощный взрыв в Сирии, пострадали пятеро детей
В сирийском городе Африн 5 мая произошел взрыв на одной из улиц в районе Махмудия. По данным агентства Qasiyon, неизвестные привели в действие взрывное устройство, прикрепленное к днищу автомобиля, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В результате взрыва пострадали пятеро детей, некоторые из них получили серьезные травмы.
Как сообщают местные СМИ, на место происшествия прибыли силы безопасности, чтобы принять необходимые меры и доставить пострадавших в больницы.
Также в соцсетях появилась информация, что преступники намеревались подорвать военный грузовик.
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