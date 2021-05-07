Лукашенко назвал условия проведения внеочередных президентских выборов

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня высказался по поводу внеочередных выборов в Беларуси.

Об этом Day.Az передает со ссылкой на БЕЛТА.

"Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", - сказал Лукашенко.