https://news.day.az/world/1340833.html Лукашенко назвал условия проведения внеочередных президентских выборов
Лукашенко назвал условия проведения внеочередных президентских выборов
Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня высказался по поводу внеочередных выборов в Беларуси.
Об этом Day.Az передает со ссылкой на БЕЛТА.
"Я за. Публично об этом говорю. Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", - сказал Лукашенко.
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