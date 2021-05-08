В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,66 млн человек

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 278 человек, общее число жертв заболевания достигло 42 465.

Об этом, как передает Day.Az, сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 4 998 089, за прошедшие сутки положительными на наличие вируса оказались результаты 20 107 тестов.

За прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 35 529 человек, общее число выздоровевших достигло 4 662 328.