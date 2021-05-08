Лукашенко и Эрдоган обсудили международную повестку и двухстороннее сотрудничество

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по телефону обсудил с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом международную повестку дня, а также состояние и развитие двусторонних торгово-экономических отношений.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Главы государств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и региональной проблематике. Обсудили состояние и развитие двусторонних торгово-экономических отношений", - говорится в сообщении.

Ранее на встрече в Анкаре стороны договорились о приоритетах сотрудничества, в частности увеличении двустороннего товарооборота до 1,5 млрд долларов и обеспечении его баланса. "Сегодня президенты подтвердили эти планы и условились содействовать их реализации", - добавили в пресс-службе. Собеседники договорились ко всем аспектам двусторонних отношений подходить комплексно, детально прорабатывать их с участием послов и других ответственных лиц. Как отметили в пресс-службе, соответствующая тематика будет обсуждаться на предстоящем в октябре заседании совместной межправительственной экономической комиссии. Кроме того, в стадии проработки находится организация второго инвестиционного форума.

Президенты также обсудили борьбу с пандемией в Белоруссии и Турции, при этом Лукашенко рассказал о производстве в республике отечественной вакцины. Обсуждалось и взаимодействие стран в сфере телекоммуникаций в контексте возможного развития сотрудничества с холдингом Turkcell.

Эрдоган поздравил Лукашенко и белорусский народ с наступающим праздником - Днем Победы. Президент Белоруссии поздравил турецкого коллегу и мусульман этой страны со священным месяцем Рамадан.

Ранее в пятницу канцелярия турецкого лидера сообщила, что Эрдоган и Лукашенко "обсудили региональные темы и вопросы укрепления отношений Турции и Белоруссии".