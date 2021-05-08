Полицейская операция в Бразилии: число жертв выросло

В Бразилии в результате операции, которую полиция провела против подозреваемых в наркотрафике в Рио-де-Жанейро, погибли 28 человек. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

По данным правоохранителей, скончались еще трое подозреваемых.

Ранее сообщалось о 25 погибших. Главный констебль в столице Бразилии Родриго Оливейра сообщал, что из 25 погибших 24 человека были преступниками, еще один являлся сотрудником полиции.

Напомним, в Рио-де-Жанейро полиция в ходе рейда в фавеле Жакарезиньу устроила перестрелку с членами преступной группировки. В ходе операции силовики изъяли 16 пистолетов, шесть винтовок, пистолет-пулемет и 12 гранат.