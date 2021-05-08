Сторонники Трампа намерены выкупить у Музея Гревен его статую

Парижский музей восковых фигур Гревен получает многочисленные предложения от поклонников бывшего президента США Дональда Трампа о покупке его статуи. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"После удаления восковой фигуры Трампа из основной экспозиции я получил многочисленные электронные письма, мне неоднократно звонили по телефону его фанаты. Я посчитал весьма странным такое желание купить статую. Но эти люди даже раздобыли мой домашний телефон, в том числе один весьма назойливый англичанин", - заявил газете директор музея Ива Дельоммо.

Он сообщил газете Le Parisien, что первоначально статуя Трампа была перенесена в подвал. "Затем мы отправили ее в наше хранилище вне города", - сказал директор. Он уточнил, что местонахождение хранилища строго засекречено. Там находится более одной тысячи фигур знаменитых людей, статуи которых больше не участвуют в постоянной экспозиции.

Восковая фигура 45-го по счету президента США была перемещена в запасник музея сразу после того, как выборы выиграл Джо Байден. В одном из репортажей местных СМИ говорилось, что музей отделил голову от восковой фигуры, сняв с шеи знаменитый красный галстук, прежде чем Трамп покинул Белый дом. Тогда директор музея Ива Дельоммо пошутил о том, что "голову президента возможно будут использовать для экспозиций на Хеллоуин", что вызвало бурю возмущения со стороны сторонников бывшего президента.