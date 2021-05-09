BioNTech решила продавать бедным странам свою вакцину от коронавируса подешевле

Немецкая биотехнологическая компания-разработчик вакцины от коронавируса BioNTech намерена снизить цену на свой препарат для стран с низким уровнем дохода, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Представитель компании уточнил, что отныне BioNTech будет реализовывать часть препарата "по ценам, не ориентированным на прибыль".

Ранее главный исполнительный директор компании Pfizer Альберт Бурла сообщил, что страны с низким и средним уровнем дохода предпочли отказаться от покупки вакцины от коронавируса компаний Pfizer/BioNTech. Он утверждает, что компания обратилась ко всем государствам с просьбой разместить заказы, чтобы она смогла выделить для них дозы вакцины.