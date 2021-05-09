В Москве прошел парад Победы

На Красной площади в Москве состоялся парад в честь 76-летия Победы, который завершился пролетом авиации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в своей поздравительной речи президент Владимир Путин подчеркнул, что День Победы был, есть и будет для России священным праздником. После парада глава государства возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.