https://news.day.az/world/1341461.html В Москве прошел парад Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
В Москве прошел парад Победы - ФОТОРЕПОРТАЖ
На Красной площади в Москве состоялся парад в честь 76-летия Победы, который завершился пролетом авиации.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в своей поздравительной речи президент Владимир Путин подчеркнул, что День Победы был, есть и будет для России священным праздником. После парада глава государства возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.
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