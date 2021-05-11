Швеция отвергла призыв Чехии выслать «хотя бы одного российского дипломата»

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде, комментируя призыв Чехии к остальным странам ЕС выслать в знак солидарности хотя бы по одному российскому дипломату, заявила, что Швеция не планирует подобные шаги. Об этом в понедельник сообщает Шведское радио, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нет, не сейчас, - отметила глава шведского МИД. - Это крайняя мера, а проявлять солидарность можно другими способами, например, предложив конкретную поддержку на местах".

Она также отметила, что этого мнения придерживаются и другие страны-члены Евросоюза, и подчеркнула важность ведения дипломатического диалога.