https://news.day.az/world/1342072.html Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта между Израилем и Палестиной
Генсек ООН призвал к деэскалации конфликта между Израилем и Палестиной
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен растущей напряженностью между Палестиной и Израилем и призывает к незамедлительной деэскалации.
Об этом заявил во вторник на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Эта стремительно растущая эскалация должна немедленно прекратиться", - добавил Дюжаррик. "Контакты проводятся на всех уровнях со всеми вовлеченными сторонами, чтобы помочь деэскалации ситуации", - добавил он.
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