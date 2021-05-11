Стрелявший в казанской школе установил в раздевалке бомбу

Взрывное устройство, установленное напавшим на казанскую школу Ильназом Галявиевым, взорвалось и привело к частичному обрушению стен.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.

Она уточнила, что в месте, где произошел взрыв, были обнаружены следы крови и битое стекло. При этом по счастливой случайности там не загорелась проводка.

"В этот момент не оказалось там детей в раздевалке, в той территории, где обвалились стены", - заключила она.

Во вторник 19-летний студент Ильназ Галявиев устроил стрельбу в казанской школе № 175. Семь детей и двое взрослых погибли, 21 человек получил ранения. Двое учеников, пострадавших при нападении на гимназию, находятся в крайне тяжелом состоянии. В Татарстане объявили 12 мая днем траура.