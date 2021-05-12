Американский штат объявил режим ЧП из-за кибератаки на трубопровод

В американском штате Флорида было введено чрезвычайное положение (ЧП) после кибератаки на трубопровод компании Colonial Pipeline. Об этом сообщает NBC Miami, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Губернатор Флориды Рон де Сантис подписал соответствующий документ из-за возможных проблем с топливом. Режим ЧП введен на 30 дней и может быть продлен.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки связала Россию с хакерской атакой на оператора трубопровода Colonial Pipeline. По ее словам, Федеральное бюро расследований (ФБР) установило, что кибератака происходила с российской территории. Пресс-секретарь президента США отметила, что Москва должна "действовать ответственно" в связи с данным происшествием.

8 мая компания Colonial Pipeline, которая является крупнейшим в США оператором топливных трубопроводов, сообщила, что ее атаковал вирус-вымогатель. CNN утверждал, что за кибератакой стоит группировка русских хакеров и их сообщество DarkSide. Телеканал подчеркнул, что из-за кибератаки была приостановлена работа трубопровода, обеспечивающего топливом 45 процентов населения Восточного побережья США.

Фото: MARTIN BROSSMAN / Reuters