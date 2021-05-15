https://news.day.az/world/1342837.html Армия Израиля сообщила, что ударила по боевикам ХАМАС, запускавшим БПЛА с взрывчаткой
Армия Израиля сообщила, что ударила по боевикам ХАМАС, запускавшим БПЛА с взрывчаткой
Израильские военные нанесли в субботу удар по группе радикалов ХАМАС, запустивших начиненный взрывчаткой беспилотный летательный аппарат в Израиль. Об этом сообщила военная пресс-служба, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Некоторое время назад Армия обороны Израиля предотвратила попытку террористов ХАМАС в городе Газа запустить беспилотник, начиненный взрывчаткой, в сторону Израиля. В результате атаки БПЛА упал на запускавшую его команду, что привело к смерти двух операторов", - говорится в заявлении военных.
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