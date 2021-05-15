ХАМАС нанесло удары по нескольким городам Израиля

Боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС "Бригады Иззэддина аль-Кассама" объявило о запуске десятков ракет в направлении нескольких израильских городов, в частности Тель-Авива, Хадеры, Ашкелона и Сдерота.

Об этом сообщила в субботу палестинская радиостанция Donia Al-Watan.

По ее информации, "крупные и мощные грады ракет" из прибрежного анклава были запущены в ответ на последние жертвы и разрушения в секторе, в частности на уничтожение со стороны Израиля высотного здания "Аль-Джаля", в котором размещались представительства катарской телестанции Al Jazira, а также агентства AP и другие медиа.

Ранее пресс-служба израильской армии информировала, что сразу в нескольких городах на юге еврейского государства звучат сирены воздушной тревоги.