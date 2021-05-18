В Италии отменят комендантский час

Комендантский час на территории Италии отменят 21 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщили представители правительства.

При этом, как анонсировалось заранее, отмена комендантского часа, сейчас действующего по всей стране с 22:00 (23:00 мск), будет постепенной. Так, принято решение перенести его наступление на один час - до 23:00 (полночь мск) в областях с умеренными эпидемиологическими рисками ("желтые зоны"), к которым сейчас относятся почти все из 20 регионов. С 7 июня комендантский час сдвинется еще на час - до полуночи. При этом с 1 июня некоторые области - Фриули-Венеция Джулия, Молизе и остров Сардиния - станут "белыми зонами", где уровень заражений менее 50 человек на 100 тыс., что позволит досрочно отменить комендантский час. С 7 июня "белыми зонами" станут Абруццо, Лигурия и Венето.

Подобный график был принят по итогам заседания премьер-министра Италии Марио Драги с рядом министров и представителями научно-технического комитета, который вырабатывает рекомендации по борьбе с пандемией.

Первые послабления ограничительных мер, ужесточенных в Италии в конце октября прошлого года в связи со второй волной заражений коронавируса, произошли 26 апреля. Тогда открылись музеи и театры с кинотеатрами с ограниченным числом зрителей. С 16 мая в Италию разрешен въезд из стран ЕС и Шенгенской зоны, а также Великобритании и Израиля без карантина, но с отрицательным результатом теста на коронавирус. С минувшего воскресенья могут работать пляжные курорты и открытые бассейны. Пока закрыты торговые центры по выходным и тематические парки, не разрешены крупные церемонии, не работают закрытые бассейны, термальные комплексы и спортзалы, а также рестораны в помещениях. На фоне протестов представителей разных секторов оказания услуг правительство рассматривает возможность досрочных послаблений.

При этом меры могут и ужесточаться - в случае ухудшения эпидемических показателей. Сохраняется и система деления на цвета областей в зависимости от уровня рисков. Режим ЧС в Италии действует до 31 июля и может быть продлен.

Эпидемическая кривая снижается, как и число тяжелых случаев заболевания ковидом благодаря вакцинации. В стране полностью иммунизированы более 8 млн человек, что соответствует почти 14% всего населения. Начал снижаться уровень смертности от последствий коронавирусной инфекции, который сохранялся высоким. В воскресенье число умерших с коронавирусом пациентов впервые с конца октября было менее 100 за сутки.