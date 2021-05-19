В России выпустят четвертую вакцину от коронавируса

Президент России Владимир Путин объявил, что в скором времени в стране выпустят в оборот четвертую вакцину от коронавирусной инфекции, передает Day.Az со ссылкой на abnews.ru.

"Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Скоро будет запущена в оборот четвертая", - заявил глава государства в рамках выступления перед иностранными послами.

Владимир Путин напомнил, что в России быстро создали три собственных эффективных препарата от COVID-19, а в настоящее время набирает темп и вакцинация от инфекции.