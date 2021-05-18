Лавров и Блинкен обсудят палестино-израильский конфликт

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Рейкьявике обсудят палестино-израильский конфликт и возвращение сторон к полноформатному выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как передает Day.Az, об этом в интервью РБК сказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Встреча станет первым очным контактом министра с госсекретарем, хотя до этого они общались по телефону. Поэтому повестка дня переговоров всеобъемлющая и включает в себя как двусторонние, так и международные вопросы. Что касается двусторонних отношений, то в последнее время они развиваются по нисходящему тренду, который нужно в обязательном порядке, по крайней мере, остановить. Говоря о международных темах, это, само собой, ситуация вокруг палестино-израильского конфликта, ситуация на Ближнем Востоке в целом, ход переговоров по урегулированию вокруг иранской ядерной программы и возвращению сторон к полноформатному выполнению СВПД. Учитывая переход председательства в Арктическом совете к России, тематика Арктики тоже будет затронута", - сказал замглавы МИД России.

Отметим, что 20-21 мая в Рейкьявике состоится министерская встреча Арктического совета.