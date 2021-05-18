Российская делегация приедет в Турцию для оценки ситуации с COVID

Это решение позволит защитить российских туристов от коронавируса в случае возобновления авиасообщения между Россией и Турцией, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Российская делегация отправится в Турцию, чтобы оценить возможность восстановления турпотока между странами. Соответствующее заявление сделали в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой по итогам встречи с представителями турецких властей.

"Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества", - цитирует ТАСС сообщение секретариата.

Также на встрече договорились о разработке совместного плана действий, в котором будут определены условия возобновления взаимных турпоездок.

Это решение позволит защитить российских туристов от коронавируса в случае возобновления авиасообщения между Россией и Турцией.

Голикова отметила, что Турция - одна из самых популярных стран у российских туристов. При этом приоритетом является обеспечение безопасности жизни и здоровья туристов.

Она добавила, что вопрос о возобновлении авиасообщения и туризма будет решаться после оценки эпидемиологической ситуации в Турции.