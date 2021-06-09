В Италии запустили поезд по маршруту "земель Данте Алигьери"

Исторический состав по маршруту "земель Данте" отправился 6 июня по железнодорожной линии из Флоренции, где итальянский поэт родился в 1265 году, в Равенну, где в 1321 году он умер. Акция приурочена именно к этой дате, широко отмечаемой в Италии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Первыми пассажирами поезда стали министр культуры Дарио Франческини, представители местных властей, а также дирижер Риккардо Мутти. Примечательно, что этот отрезок железной дороги был первым, пересекшим Апеннинский хребет. Как отметил Франческини, данный проект - это не только дань памяти Данте, но и способ оценить "богатое наследие Фонда железных дорог Италии, включающее, в том числе, отрезки в неповторимых с точки зрения пейзажей местах".

Предполагается, что путешествие "по землям Данте", которое предусматривает поездку в течение дня из Флоренции в Равенну и обратно, привлечет иностранных туристов.

В начале 2020 года правительство Италии учредило Национальный день Данте Алигьери. В этом году он во второй раз отмечался 25 марта. Число было выбрано неслучайно: исследователи Данте полагают, что именно в этот день началось путешествие в потусторонний мир в "Божественной комедии".