Дочери Обамы участвовали в протестах после смерти Джорджа Флойда в США

Дочери 44-го американского президента Барака Обамы принимали участие в протестах, организованных в Штатах после смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании. Об этом рассказал он сам в интервью CNN, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Массовые демонстрации против расизма Black Lives Matter стартовали в прошлом году. Манифестации сопровождались столкновениями с полицией.

Рассказывая об участии дочерей в акциях протеста, Обама отметил, что всегда беспокоится об их безопасности, "такова природа отцовства". По мнению бывшего президента, его дочери, студентки Саша и Малия, "тонко чувствуют добро и зло". Он также выразил уверенность в том, что его дочерям и многим их сверстникам "интересно не просто поднять шум", а "изменить систему".