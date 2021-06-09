Более 1 млн жителей Евросоюза уже получили COVID-сертификаты

Более 1 млн жителей Евросоюза уже получили цифровые COVID-сертификаты с момента их выдачи с 1 июня в ряде стран ЕС в тестовом режиме. Об этом сообщила во вторник, 8 июня, на заседании пленарной сессии Европарламента в Страсбурге еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Он напомнил, что официально система начнет работать с 1 июля.

"Первого июня Еврокомиссия запустила портал ЕС, который даст возможность проверки подлинности сертификатов. Некоторые страны-члены уже начали его выдавать. Более 1 млн жителей уже получили такой сертификат. Другие получат его в ближайшие недели и месяцы", - сказал он.

При этом Еврокомиссия находится в контакте с третьими странами для обсуждения совместимости их систем с системой европейского цифрового сертификата.