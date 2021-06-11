https://news.day.az/world/1351215.html В США 79-летняя монахиня украла у церковной школы $835000 и потратила их в казино
В США 79-летняя монахиня украла у церковной школы $835000 и потратила их в казино
В американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, 79-летняя монахиня украла у церковной школы 835 тыс. долларов и потратила их в казино.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Associated Press.
Сообщается, что вышедшая на пенсию монахиня Мэри Маргарет Крепер за 28 лет работы директором католической школы присвоила крупную сумму денег и потратила значительную часть пожертвований на личные нужды, в основном на азартные игры.
Монахине грозит до 40 лет тюрьмы. Общий ущерб школе оценивается в 835 тыс. долларов США.
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