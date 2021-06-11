В Гонконге разыграют призы на $14 млн для поощрения вакцинации от COVID-19

Призы на общую сумму свыше $14 млн будут разыграны в Гонконге в ходе серии лотерей, призванных поощрить вакцинацию населения от коронавируса. В частности, как сообщила в четверг газета South China Morning Post, полностью привитые граждане могут стать обладателями квартиры, автомобиля Tesla, часов Rolex и золотых слитков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Спонсорами и инициаторами розыгрышей дорогостоящих призов выступили представители крупного бизнеса, заинтересованные в скорейшей нормализации экономической ситуации в мегаполисе и снятии ограничений.

Чтобы стимулировать эту программу, одна из девелоперских компаний предложила разыграть квартиру стоимостью $1,4 млн среди граждан, получивших обе дозы вакцины. Глава Новой народной партии Гонконга Регина Ип пожертвовала для лотереи усыпанные бриллиантами часы Rolex из личной коллекции. Одна из логистических компаний разыграет автомобиль Tesla (модель 3). Конгломерат мультимиллиардера Ли Шауки предложил для этих целей золотые слитки.

Вакцинированным участникам лотереи также обещаны iPhone, 60 тыс. бесплатных авиабилетов, банковские карты с солидными суммами, путешествия на круизных лайнерах, проживание в отелях, различные скидочные купоны.