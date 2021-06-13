Десятки тысяч человек во Франции вышли требовать свободу слова и демократию

Манифестации в защиту свободы и демократии собрали в субботу во Франции около 37 тыс. участников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило министерство внутренних дел страны, подводя итог общенациональному дню действий.

Согласно его сведениям, на улицы Парижа для участия в шествии вышли 9 тыс. человек. Однако, как сообщил телеканал BFM, манифестация в столице была гораздо менее многочисленной, чем предполагалось. В целом по стране организаторы дня протеста ожидали не менее 50 тыс. участников. После сообщения МВД о числе участников организаторы акции, в частности движение "Неподчинившаяся Франция", заявили, что не согласны с официальными данным и считают, что в целом в ней по стране их насчитывалось 150 тыс., а в Париже - не менее 70 тыс.

Всего во Франции прошло более 140 митингов и шествий, одной из главных тем которых стал протест против усиления в стране пропаганды идей крайне правых сил. Акцию поддержали 18 партий, политических и общественных движений, 13 профсоюзов, 38 ассоциаций, в частности крайне левая ассоциация Attac и французская Лига прав человека. Кроме Парижа, самые крупные манифестации состоялись в таких городах как Нант, Марсель, Страсбург и Рен.

Инцидент на площади

В Париже шествие колонны прошло от площади Клиши, на северо-западе города, до площади Республики в северной части туристической зоны. Однако еще во время сбора участников на площади Клиши произошел инцидент - молодой мужчина высыпал пакет с мукой на лидера левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона. Тот в этот момент давал интервью местным СМИ.

Отряхнувшись от муки, политик заявил, что "его не запугать". Он выразил протест против насилия в стране, отметив, что в ней сейчас "царит сильная напряженность". Меланшон напомнил, что всего несколько дней назад в департаменте Дром один из французов дал пощечину президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Также на этой неделе в Нанте женщина обсыпала мукой Франсуа де Рюжи, депутата Национального собрания, бывшего спикера этой палаты и бывшего министра экологического перехода.

Нападавший на Меланшона задержан. Это 27-летний сторонник движения противников пребывания Франции в составе Европейского союза. Полиция провела на площади Клиши проверку его документов. В дальнейшем он был задержан, ему предъявлены обвинения в нападении на представителя политического мира страны.