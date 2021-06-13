В российской больнице пациента убили шариковой ручкой

В больнице Ростовской области пациента убили шариковой ручкой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Убийство 57-летнего пациента больницы Новочеркасска было совершено 12 июня. 27-летний подозреваемый также является пациентом медучреждения. Согласно имеющимся данным, он совершил преступление на почве неприязни, несколько раз ударив мужчину руками и ногами по голове, после чего воткнул ему в грудь шариковую ручку.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ ("Убийство").