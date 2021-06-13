Треть умерших от индийского варианта COVID в Британии были привиты

Около трети британцев, скончавшихся в результате заражения индийским вариантом коронавируса, получили две дозы вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на агентство Общественного здравоохранения Англии (PHE), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, в Великобритании было зафиксировано 42 летальных исхода после заражения индийским штаммом, 12 умерших (28,5%) прошли полный курс вакцинации, при этом 23 человека не были вакцинированы.

По данным PHE, вакцины от коронавируса компаний Pfizer и AstraZeneca после введения одной дозы эффективны против индийского варианта патогена только на 33%. После получения второй прививки эффективность повышается до 88% у Pfizer и 60% у AstraZeneca.