Президент Замбии потерял сознание на военном параде

Президент Замбии Эдгар Лунгу потерял сознание на военном параде в столице страны Лусаке.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает местное издание Zambia Watchdog со ссылкой на офис главы государства.

В воскресенье в стране отмечался день вооруженных сил страны. "Присутствовавший на мероприятии президент Эдгар Лунгу почувствовал внезапное головокружение... Он сразу пришел в себя и на правительственном автомобиле вернулся в свою резиденцию.

Президент заверяет граждан и международное сообщество, что он чувствует себя хорошо и продолжает исполнять обязанности главы государства", - говорится в заявлении.

На следующий день после инцидента с 64-летним Лунгу стало известно о госпитализации первого президента страны Кеннета Каунды, возглавлявшего страну с 1964 по 1991 год.

По данным издания Zambia News 365, 97-летний Каунда, которого называют основателем национальной государственности, проходит лечение в одном из военных госпиталей Лусаки. О причинах госпитализации не сообщается.