Президент Замбии потерял сознание на военном параде
Президент Замбии Эдгар Лунгу потерял сознание на военном параде в столице страны Лусаке.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает местное издание Zambia Watchdog со ссылкой на офис главы государства.
В воскресенье в стране отмечался день вооруженных сил страны. "Присутствовавший на мероприятии президент Эдгар Лунгу почувствовал внезапное головокружение... Он сразу пришел в себя и на правительственном автомобиле вернулся в свою резиденцию.
Президент заверяет граждан и международное сообщество, что он чувствует себя хорошо и продолжает исполнять обязанности главы государства", - говорится в заявлении.
На следующий день после инцидента с 64-летним Лунгу стало известно о госпитализации первого президента страны Кеннета Каунды, возглавлявшего страну с 1964 по 1991 год.
По данным издания Zambia News 365, 97-летний Каунда, которого называют основателем национальной государственности, проходит лечение в одном из военных госпиталей Лусаки. О причинах госпитализации не сообщается.
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